Groente van morgen komt uit gebouw in de stad: ‘Een slaplantje is bij ons veel gelukkiger’

Koken & EtenPlantLab wil de nieuwe revolutie in de tuinbouw worden door groente te kweken met ledlicht in afgesloten ruimtes onder perfecte omstandigheden. ‘Bij ons groeit het beter dan in de vrije natuur onder de zon.’

De geur in de kweekkamers heeft het broeierige van een ouderwetse tuinkas, maar verder is alles anders. Geen aarde, geen ramen, geen frisse lucht; maar waterbakken met voedingstoffen, paars ledlicht en warme met extra CO₂ verrijkte lucht. In een oude fabriek in Den Bosch heeft PlantLab het laboratorium waar het productieproces voor iedere groente exact wordt bepaald.

Sneller

Door die groeiomstandigheden te perfectioneren teelt PlantLab sneller dan moeder aarde bij kan benen. ,,Ruim twee keer sneller. Het ledlicht staat altijd aan en wij bieden alleen de kleuren die de plant echt wil voor de fotosynthese: blauw en rood. En wij kunnen overal ter wereld produceren. Het liefst dichtbij de consument. Hierdoor hoeft voedsel niet meer over lange afstanden getransporteerd te worden, wat direct leidt tot minder CO₂-uitstoot, lagere kosten, minder bederf en dus minder voedselverspilling”, aldus ceo Michiel Peters.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm PlantLab kweekt groenten in etages met louter kunstlicht. © Koen Verheijden

Geld

Peters werkt sinds vier maanden bij PlantLab. Hij is binnengehaald om de groei van de start-up te leiden. De ambities zijn groot. ,,We hebben nu een omzet van 6,4 miljoen euro, dat moet over tien jaar 1 miljard euro zijn.’’ Het eerste groeigeld is binnen: 20 miljoen euro van het investeringsbedrijf van de familie De Rijcke, de voormalige eigenaar van drogisterijketen Het Kruidvat. De familie stak eerder geld in supermarktbezorger Picnic en e-bikefabrikant QWIC.

Het geloof in eigen kunnen is groot bij het bedrijf dat inmiddels een commerciële productielocatie van zo’n 1500 vierkante meter in Amsterdam heeft, waar vooral sla, tomaten en tientallen soorten kruiden worden geteeld. Vooral de horeca is dol op de puntgave producten.

Stapelen

Door de groentebedden te stapelen, een krop sla heeft immers niet veel hoofdruimte nodig, is het ruimtebeslag beperkt. Er kunnen wel tien lagen groenten boven elkaar. ,,Vertical farming noemen we dat. In een gebouw van twee voetbalvelden kunnen we genoeg groente verbouwen voor een stad met 100.000 inwoners. Met een kwart van Nederland kunnen wij 9 miljard mensen voeden, één vierkante meter per persoon is genoeg om dagelijks 300 gram groente te verbouwen’’, vertelt Marcel Kers, een van de oprichters.

Quote In een gebouw van twee voetbalvel­den kunnen we genoeg groente verbouwen voor een stad met 100.000 inwoners. Marcel Kers, Oprichter PlantLab

Hij loopt langs de tientallen proefopstellingen in de oude De Gruyterfabriek waar PlantLab het kantoor en het researchcentrum heeft gevestigd. Airco’s bepalen de luchtvochtigheid en temperatuur. In containers zitten de meststoffen die druppelsgewijs aan het water toegevoegd worden. Er wordt niets verspild, stelt het bedrijf.

Kers: ,,Voor de restwarmte, ledlampen geven ook warmte af, zoeken we nog naar oplossingen. Als we een locatie in de stad hebben zou het fijn zijn als met die warmte bijvoorbeeld een kantoor ernaast verwarmd kan worden.’’ De deuren van de testruimtes zitten op slot om te voorkomen dat ze nodeloos opengaan. Dat zou het microklimaat verpesten en de CO₂ zou ontsnappen. Het bedrijf wil op den duur volautomatisch kweken én oogsten.

Pesticiden

De kweek vindt plaats door de wortels direct in het water te laten groeien. Aarde is overbodig. Pesticiden zijn evenmin nodig omdat in de afgesloten ruimtes geen slakken of schimmels of andere plagen kunnen komen. ,,Je hoeft de sla niet eens te wassen, waardoor de houdbaarheid ook nog verbetert.’’

Het bedrijf sleutelt al sinds de jaren 90 aan de perfecte mix van licht, CO₂, vocht en voeding. De combinatie van blauwe en rode leds geven de planten precies het licht dat ze nodig hebben om te groeien. Kers: ,,Ook tropisch fruit is ermee te produceren. Appels? Geen probleem. Dat gaan we niet doen want het kost te veel tijd, maar het kan wel.’’

De productietechniek is inmiddels wereldwijd gepatenteerd. Met de investering worden nieuwe productielocaties gerealiseerd in de Verenigde Staten en op de Bahamas. ,,Daar worden nu iedere dag groenten vanuit Miami ingevlogen, heel inefficiënt.’’

Heet klimaat

Er zijn ook plannen voor fabrieken op de Antillen, Hawaï en in Israël. Plaatsen met weinig water en vaak een te heet klimaat voor goede groei. Vergeleken met teelt in een kas heeft de methode van PlantLab 20 keer minder water nodig. Al het water wordt hergebruikt, airco’s filteren het uit de lucht. ,,Voor 1 kilo groente hebben we 1 liter water nodig, meer niet.’’

De hightech teelt betekent niet dat de tuinkassen nu allemaal afgebroken kunnen worden, qua kostprijs kunnen die het nog jarenlang winnen. ,,In ieder geval een paar maanden per jaar. Verder is kweken met zonlicht zo inefficiënt, wie heeft dat bedacht? Dan schijnt ie weer te fel, dan weer niet, of te kort. Een slaplantje is bij ons gelukkiger. Wij kunnen ook weer soorten telen die de traditionele telers niet meer willen vanwege de ziektegevoeligheid, ook al waren ze beter van smaak. Bij ons krijgen de plantenziektes geen kans.’’

Quote Verder is kweken met zonlicht zo ineffi­ciënt, wie heeft dat bedacht? Dan schijnt ie weer te fel, dan weer niet Michiel Peters , CEO Plantlab

Mars

PlantLab ziet grote steden - dicht bij de consument - en onherbergzame of afgelegen gebieden als de meest kansrijke locaties voor de techniek. ,,We gaan ooit naar Mars’’, luidt een grap bij PlantLab. Kers: ,,Ja, ook daar en op de maan zouden we kunnen produceren. ESA, de Europese ruimteorganisatie, is een keer langs geweest om te praten. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de groenten, maar wel in het bijproduct van fotosynthese: zuurstof. Maar wie weet.’’

De langdurige droogte drijft de prijzen van groenten als bijvoorbeeld broccoli en bloemkool naar grote hoogte. Dat weerhoudt lang niet iedereen ervan om de groente toch te kopen: ‘Door corona zitten we nu juist veel thuis, en dan merk je toch dat Nederlanders bloemkooleters zijn.’