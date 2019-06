Grootste Nutella-fabriek ter wereld ligt al bijna een week stil

Wat Eten We Vandaag: Crumble van rabarber met aardbeien­syl­la­bub

2 juni Syllabub is van origine een zoet-schuimig drankje dat vooral bekend werd in de 16de eeuw. Ondertussen is de receptuur wat aangepast en maken we er een dessert van op basis van aardbei en een scheutje wodka van. Ready to crumble!