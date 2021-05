Gyroskenner opa Jannis deelt zijn recept met geheime kruidenmix

Gyros

- Halveer een grote ui. Steek in het midden van de ui een paar stevige houten prikkers of een grillspies. Zet de gehalveerde ui met prikkers in een ovenschaal. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.



- Snijd de procureur in dunne plakken van circa 7 mm dik. Leg de plakken procureur uit over de snijplank en bestrooi de plakken met zout en peper naar smaak, rigani en knoflookpoeder.



- Prik de procureur op de pies. Bouw de spies zodanig op dat deze enigszins rond wordt. Vouw eventueel de plakken dubbel als ze te breed zijn. Giet circa 150 ml water in de ovenschaal. Plaats de gyros in de hete oven. Gaar op 180 graden Celsius 60 minuten in de oven. Zet daarna de oven uit en laat het vlees nog 30 minuten in de oven staan.



- Snijd het gegaarde vlees in reepjes. Pel de ui en snijd deze ook in stukjes. Verwarm een ruime bakpan en bak het vlees en de gesneden ui krokant in 2 eetlepels olijfolie op matig vuur.