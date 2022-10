HAK stopt tijdelijk productie vanwege hoge energieprijzen, prijzen schieten omhoog

,,Met de hoge prijzen is het niet haalbaar om de hele winter door te produceren”, stelt HAK. Daarom wordt ‘in de duurste periode van het jaar', vanaf januari, de productie tijdelijk gestopt.



De leveringszekerheid van de producten komt niet in gevaar. ,,We plannen de pauze op een moment dat het oogstseizoen voorbij is en er geen verse groenten meer van het land komen. Overige producten zoals peulvruchten schuiven we nu door in de planning. We kunnen dus voorlopig gewoon leveren”, verklaart topman Timo Hoogeboom.