Hamachi is een authentiek Japans restaurant (en hier hebben ze héél lekkere sushi)

Superbespaarder Rebecca doet maximaal voor 80 euro in de maand haar boodschap­pen: ‘Vriezer die altijd vol zit’

10:59 Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Rebecca ter Mors (29), die vanuit de Wajong ondernemer met beperking werd én goed van weinig kan genieten.