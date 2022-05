Harderwijks restaurant Basiliek verliest Michelinster, speciale prijs voor ’t Nieuwe Diekhuus in Terwolde

Restaurant Basiliek in Harderwijk is zijn Michelinster kwijtgeraakt. Alle andere toprestaurants in Oost-Nederland behouden hun ster(ren). Tijdens de jaarlijkse uitreiking in het DeLaMar Theater in Amsterdam kreeg ’t Nieuwe Diekhuus in Terwolde een zogeheten ‘Bib Gourmand’.

De sterren werden dit keer uitgereikt zonder dat ze van tevoren al uitlekten. Vorig jaar was er al twee dagen voor de uitreiking in de officiële Michelin app te zien wie er een ster mocht ontvangen. Tijdens het evenement van de Franse bandenfabrikant Michelin werden de winnaars van vorig jaar ook nog even in het zonnetje gezet, onder wie Thérèse en Jonnie Boer van restaurant De Librije in Zwolle.

Ster kwijt

Dat Restaurant Basiliek in Harderwijk de ster verliest is niet heel gek. Eigenaren Tabitha en Rik Jansma verkochten onlangs de zaak aan hun keukenchef Yornie van Dijk. De Basiliek startte achttien jaar geleden en ontving na het eerste jaar al een ster, maar is hem nu dus kwijt. Dat betekent dat de nieuwe eigenaar straks start zonder ster.

Bib Gourmand

’t Nieuwe Diekhuus uit Terwolde ontving ook een Bib Gourmand. Deze wordt uitgereikt aan restaurants waar bezoekers voor rond de 39 euro drie volwaardige gangen naar keuze kunnen eten. De naam van deze prijs is afgeleid van ‘Bibendum’, de naam van het bekende Michelinmannetje. Het is geen ster, maar zoals de Michelingids zelf aangeeft, ‘het is zeker geen troostprijs’.

Volledig scherm Eigenaar Jeffrey Fuhler bij zijn restaurant 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde ten tijde van de recensie. Vandaag werd tijdens de uitreiking van de Michelinsterren 2022 bekendgemaakt dat zijn restaurant een zogeheten 'Bib Gourmand' krijgt. © Archief / HISSINK

In maart vorig jaar ging de Stentor nog op bezoek bij ’t Nieuwe Diekhuus. Recensent Eltekeh Luijendijk gaf het restaurant toen als eindoordeel een nette 7,4 met als uitblinker een 8 voor het voor- en hoofdgerecht. Qua uitstraling was ze wel een beetje in de war. ,,Bij de hoofdgerechten wanen we ons in een bistro, maar de voorgerechten en de desserts zouden niet misstaan in een gastronomisch restaurant’’, schreef ze.

Librije behoudt drie sterren

Geen nieuwe ster in de regio dus. Dat betekent dat De Librije in Zwolle één van de twee driesterrenrestaurants blijft in Nederland, want Thérèse en Jonnie Boer mogen de drie sterren die ze hadden ook behouden. Ze gaven aan daar erg blij mee te zijn, zeker gezien de nare tijd die de restaurants door de hele coronasituatie achter de rug hebben.

In Oost Nederland zijn er ook restaurants met twee sterren: ’t Nonnetje in Harderwijk, De Lindenhof in Giethoorn en De Groene Lantaarn in Staphorst. De Basiliek in Harderwijk, De Swarte Ruijter in Holten, Kaatje bij de Sluis in Blokzijl en Het Roode Koper in Leuvenum hebben er allemaal één.

Geen rode gids meer

Eerder was er altijd een grote rode Michelingids waar de restaurants in stonden, maar die is inmiddels verdwenen. Tijdens de show werd verteld dat voortaan alleen nog de website en The Michelin Guide-app gebruikt worden.

In totaal kwamen er tijdens de uitreiking landelijk tien restaurants bij met één ster, drie nieuwe restaurants met twee sterren en drie restaurants met een groene ster. Maar liefst zestien restaurants kregen een Bib Gourmand.

Zo’n Michelinster, wanneer krijg je er 1, 2 of zelfs 3? Sinds 1900 worden de sterren uitgereikt aan de restaurants die door inspecteurs van Michelin als ‘de allerbeste’ worden beoordeeld. In totaal kan een restaurant drie Michelinsterren verdienen. Een restaurant krijgt er één als het wordt geclassificeerd als ‘hoge kwaliteit eten, het is een bezoekje waard’. Twee sterren wil zeggen dat een restaurant ‘uitmuntend eten heeft en het waard is om ervoor om te rijden’. Als een restaurant drie sterren krijgt dan betekent dat ze: ‘uitzonderlijk lekker eten hebben, waar je een speciaal bezoekje voor plant’.

