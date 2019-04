Hardgekookt of juist zacht ei: hier zie je wat het gezondst is

Hoe zit dat in elkaar? Over dat stofje lecithine meldt het Voedingscentrum dat het vaak in afslankpillen en -preparaten zit. Handig, want deze zouden de schildklierwerking stimuleren, vet oplossen, laxerend of eiwitsplitsend werken. Het is alleen nooit wetenschappelijk aangetoond dat afslankpillen of andere vermageringspreparaten werken, meldt de woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Er is geen gedegen onderzoek bij mensen gedaan. Het onderzoek dat verricht is naar de werking betreft vrijwel altijd alleen laboratoriumonderzoek of onderzoek bij dieren. In beide gevallen zijn hoge doseringen van bepaalde stoffen gebruikt.”