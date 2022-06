Haring is vetter (en duurder dan vorig jaar): Hollandse Nieuwe zorgt weer voor rijen bij de viswinkels

,,Kijk, deze heeft al hom. Eigenlijk is hij dan te ver doorgerijpt.” Adriaan van Moort bekijkt de haringen die zijn aangekomen in visfabriek Pelagia in het pittoreske Noorse dorp Kalvåg. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten wijst naar een grote kuip waarin haring met verschillende zoutgehaltes staat te rijpen. ,,Vette haring is heel fijn, maar we hadden dus eerder kunnen beginnen met de productie.”