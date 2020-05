Harold Hamersma test soms wel 160 flessen wijn per dag: ‘Wat ik doe, wil ik goed doen’

Kijk, daar is-ie, net afgehecht, vandaag gearriveerd.’’ Harold Hamersma (63) heeft zojuist een pakket opengeritst en tovert daar een exemplaar uit van zijn nieuwste gids: Super Supermarktwijnen 2020. Hij maakte het boek met collega wijnschrijver Esmee Langereis, de zoveelste in een reeks gidsen en andere boeken over wijn van ‘De Grote Hamersma’, zoals veel Nederlandse wijnliefhebbers hem kennen. In menig supermarkt prijken zijn aanbevelingen bij de betere flessen in het schap. Maar: wie is Harold Hamersma eigenlijk? En wat maakt dat we zijn oordeel mogen vertrouwen?