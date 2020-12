Healthy Sisters: Zo maak je gezonde maaltijdsoep met zoete aardappel en linzen

Koken & Eten Dit merk belooft halalmaal­tij­den hip en makkelijk te maken

29 november Als het aan By Oummi (spreek uit: bij oe-mie) ligt, mag iedereen aanschuiven. Bijna vijf jaar is het team achter de kant-en-klaarmaaltijden bezig geweest om een assortiment neer te zetten dat de werelden van foodies en halalconsumenten samenbrengt. Het concept is geboren uit frustratie, die inmiddels is omgezet in authentieke gerechten - geïnspireerd door moeders keuken.