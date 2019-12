Heel Holland Bakt: Nina bakt taart waar je grote borsten van krijgt

Koken & etenEen knalfeest moest het worden. Met goud, glitters, confetti, vuurwerk en champagne. Heel Holland Bakt stond - hoe kon het ook anders - in het teken van Oud en Nieuw. De vrouwen gaan voorlopig het best dit seizoen. Ze zijn ook ruim in de meerderheid.

Een gouden, glanzende taart moest het worden. En twee uur kregen ze ervoor. De negen kandidaten moesten flink aan de bak. Zenuwachtig , gestresst en te weinig tijd, zijn meteen al de zorgen van Esther, Arjen en Pauline in de derde aflevering van bakprogramma Heel Holland Bakt. Aline, die vorige week als meesterbakker werd gekroond, had van die waardering weliswaar zelfvertrouwen gekregen maar ze wilde niet meteen eruit liggen. De druk lag er dus toch op, erkende ze meteen bij aanvang.



Oud en Nieuw, daar hoort champagne bij. De stemming zit er al meteen in als de kurken van de flessen knallen. Nina laat presentator André van Duin de rommel opruimen als hij met een rietje uit de fles wil drinken en de bubbelwijn over zijn handen op de vloer drupt.

Siciliaanse lekkernij

Student Aline maakt vuurwerk en kaasboer Johan loopt rood aan in de laatste minuten omdat hij in tijdnood is gekomen. ,,Een zooitje hè?” Politieman Jeroen heeft een ‘loopramp’: van zijn taart stroomt de glacering af. ,,Veel te dun", zegt jurylid Robèrt van Beckhoven. Docent Pauline krijgt juist complimenten omdat haar gouden taart er zo strak uitziet. Aline heeft een ‘sprankelende’ taart gemaakt. Goed bedacht, vindt Van Beckhoven. Hij is super tevreden.

Volledig scherm André van Duin kondigt het thema aan: Oud en Nieuw. © Beeld uit de uitzending. De technische opdracht is een Siciliaanse lekkernij: gevulde cannoli met pistache en wittechocoladeganache. Zes stuks moeten ze maken. In een uurtje, wat beleidsmedewerker Arjen - die met zijn blauwe taart weinig lof oogstte - draait met zijn ogen. Moeilijk is de ganache, waar de kandidaten echt mee moeten beginnen. Anders krijg je hem niet stijf en koud en dan kun je de hoorns er niet mee vullen.

Volledig scherm André van Duin hapt oliebolletje weg in de derde aflevering van Heel Holland Bakt. © Beeld uit de uitzending. Het blijkt een heel gedoe. Hoe maak je die hoorntjes eigenlijk? ,,Als het er maar een beetje op lijkt", vindt schaapsherder Jeanette. ,,Er is een trucje, maar ik kan er niet op komen", piekert stewardess Esther. De oliebollen die André van Duin staat te bakken zijn heerlijk, vindt hij zelf. ,,Het zijn meer gedrochten. Maar toch kunnen er geen cannoli tegenop.” Opnieuw gaat kaasboer Johan in de flip. De tijd speelt hem parten. ,,Het was een belevenis", zegt hij na afloop.



Die vulling waar jurylid Van Beckhoven voor waarschuwde, bleek inderdaad moeilijk voor sommigen. ,,Er zit geen vulling in", zegt hij over die van Esther. ,,Deze vulling is onaangenaam van smaak", zegt collega-jurylid Janny van der Heijden over die van Nina. ,,Ik word nog niet warm van de resultaten.” Die van Arjen zijn knap gebakken, vindt de jury. ,,Zeker voor de eerste keer. In een uur tijd. Goeie cannoli. Holy cannoli.” De beleidsmedewerker eindigt nipt voor Aline, die ook nette rolletjes heeft gemaakt.

Borstnië

Het spektakel is een kloktaart, vanwege de overgang naar het nieuwe jaar, en de mannen staan er over het geheel genomen minder goed voor dan de vrouwen, concludeert de jury. Alleen Arjen heeft goed gescoord, maar Johan en Jeroen zitten in de gevarenzone. Johan kiest ervoor om dichtbij huis te blijven, hij maakt een hartige taart die naar kaasfondue smaakt. Nina maakt een Bosnische taart waar Sinas ingaat. ,,Het verhaal dat we tegen toeristen vertellen is dat je hier grote borsten van krijgt, dus die gaat vaak mee naar huis.” Van Duin grapt dat hij het land voortaan altijd Borstnië zal noemen. Van der Heijden heeft geen plannen om er van door te eten: ze vindt de op Dalí geïnspireerde taart prachtig. Maar niet lekker.