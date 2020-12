Hema blijft open voor rookworst, taart en babyspullen

De Hema’s zijn vannacht helemaal ‘omgebouwd’: de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet. ,,We verkopen alleen de essentiële producten zoals alles wat eetbaar is, koffie en thee en spullen voor jonge moeders en vaders.” Het gaat om flesjes, spenen en essentiële kleding. ,,Als je nu rompertjes moet gaan bestellen, dan duurt het te lang voordat je ze ontvangt", legt Van Urk uit. ,,We verkopen ook veel verzorgingsproducten. De verkoop daarvan werkt ontlastend voor de supermarkten en drogisterijen in de omgeving.”

Randjes van de wet

Het wordt geen funshopping, waarschuwt Van Urk. ,,Het zal er ook niet gezellig uitzien in de winkels, met die afgezette delen. Het worden geen vrolijke winkels. Maar je kunt wel een taart meenemen om de boel thuis op te vrolijken.”



Kleine winkels zonder foodassortiment blijven wel dicht. ,,We willen niet de randjes van de wet opzoeken, maar we willen als verlichting dienen van supermarkten. Als het in de stad niet handig is om een winkel open te stellen, dan zullen we wellicht click-and-collectpunten maken: dan bestel je online en haal je het op in de winkel. Maar middelgrote Hema's staan vaak in plaatsen waar niet zoveel winkels zijn.”