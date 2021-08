Hersluitbare zakjes zijn handig voor in de vriezer: gebruik ze ook eens in de oven

Bij het bereiden van eten is het spelen met temperatuur ontzettend belangrijk, vindt Beuk. Een paar graden verschil kan van grote invloed zijn op het eindresultaat, vooral bij het garen van vlees en vis, legt Ramon uit in zijn boek Wayooh!. Hij streeft ernaar koken zelfs voor de meest onervaren koks toegankelijk te maken.

,,Ik ben nogal voorstander van het gebruik van de oven”, zegt Beuk. ,,In de oven hebben we veel meer controle over ons product dan wanneer we het garen in een pannetje. Natuurlijk heeft een goeie kok geleerd hoe hij vlees en vis in een pannetje perfect kan garen. Maar daar hebben we voor op school gezeten en de details geleerd die daarbij het verschil maken.”

Wanneer Beuk mensen moet uitleggen hoe ze bij de bereiding van vis of vlees perfecte resultaten krijgen, dan adviseert hij toch echt de oven op een constànte temperatuur te gebruiken. En dat kan, wonderlijk genoeg, met plastic zakjes. ,,Ziplock-zakjes kun je ook in de oven gebruiken en niet alleen in de koelkast en in de vriezer. Maar dan wel op een lage temperatuur, want bij een lage temperatuur kun je producten perfect gaar maken zonder dat het zakje smelt en schadelijke stoffen vrijkomen.”

Waar kun je zulke zakjes krijgen? ,,Ik benadruk nogmaals dat ik géén ovenbestendige zakjes gebruik en dat deze zakjes helemaal niet hittebestendig zijn. Maar toch gebruik ik deze diepvrieszakjes met sluiting gewoon in de oven. Maar dan wel bij een temperatuur onder de 70 graden. De temperatuur waarbij het plastic niet smelt.”

Beuk vervolgt: ,,We hebben de neiging om vis en vlees veel te hard door te bakken en helemaal te laten garen tot dat alle eiwitten stollen en er sappen uit ons product komen. Dit kun je voorkomen door de oven op een lage temperatuur te laten en meer tijd te nemen voor het garen van vis en vlees.

,,Daarnaast is en blijft het ziplockzakje perfect voor het bewaren van ingrediënten en maaltijden in de koelkast en vriezer. Mijn vriezer ligt vol met die zakjes. Kruiden, overgebleven sausjes, bedenk het en je kunt ze gebruiken. Het voordeel is het handig open- en dichtmaken van de zakjes. Zelf vind ik maar weinig dingen onhandiger dan dichtgeknoopte zakjes in de vriezer die je dan met heel veel moeite open moet pulken. Het is wel duidelijk dat ik groot fan ben van ziplockzakjes. In de video laat ik je zien wat ik er allemaal mee doe.”

Meer tips en trucs van kok Ramon Beuk vind je hieronder. Op de website Wayooh! lees je meer over de lessen van Beuk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.