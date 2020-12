Het belang van koolhydraten: ‘Neem sportdrank voor én tijdens wedstrijd’

Om iets over sportdrankjes te kunnen zeggen, moeten we eerst kijken naar hoe een sporter aan zijn energie komt, zegt bewegingswetenschapper Luc van Loon (Maastricht University). ,,Twee brandstoffen zijn daarbij belangrijk: koolhydraten en vetten’’, aldus Van Loon. Beide zijn als energievoorraad aanwezig in je lijf, maar die voorraad is niet helemaal eerlijk verdeeld. 97 procent van de opgeslagen energie is vet en slechts 3 procent bestaat uit koolhydraten. Van Loon: ,,In theorie zou je op je vetvoorraad een week lang, 24 uur per dag kunnen hardlopen. Op alleen de koolhydraten in je lijf houd je het maar 90 minuten vol.’’