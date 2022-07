Het heeft iets minder allure, rosé uit een doos, maar deze zijn echt goed volgens experts

Welbeschouwd zijn wijndrinkers conservatieve baasjes. Toen zij op een zeker moment hun heilige fles wijn in het schap aantroffen met een moderne schroefdop in plaats van de ambachtelijke kurk, leidde dat bijkans tot een kopersstaking. Immers, zo’n moderniteit tref je toch alleen op limonadeflessen aan?



En we zijn toch niet op een kinderfeestje? Of – vooruit! – dan alleen op wijn van de allergoedkoopste soort, de huiswijnliter. Maar daarmee kunnen we natuurlijk niet thuiskomen.