Het is Hotdog Dag en hier zie je hoe je zo’n heerlijk broodje zelf maakt

Hamburgers zijn er in alle soorten en maten in Nederland. Al helemaal ingeburgerd, zogezegd. De hotdog, dat andere heerlijke broodje uit Amerika, wordt met de dag populairder. Sterker nog, het is de trend van dit jaar, voorspelde een groothandelaar tijdens de horecavakbeurs Horecava al begin dit jaar.



Ze zijn ook erg lekker. De Californiër Joey Chestnut overdrijft een beetje. Hij heeft afgelopen 4 juli in New York voor de twaalfde keer de Nathan’s Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest, zeg maar het wereldkampioenschap hotdogs schransen, gewonnen. De eet-atleet, bijgenaamd Jaws, (vr)at in tien minuten 71 hotdogs. Dat waren drie worsten minder dan zijn vorig jaar gevestigde record van 74 hotdogs.



Home Made chef-kok Jadis Schreuder vertelt hoe je een gemakkelijke variant maakt in onderstaande video. Ons advies: geniet er iets meer van dan Joey, op deze Hotdog Dag.