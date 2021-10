Het is internationale koffiedag en zo drink (en eet) je je favoriete drank het lekkerst

Het ziet er mooi uit en het is ook nog eens lekker zoet: cloud of coffee. Je maakt het met een stuk suikerspin. Als je die in de koffie laat zakken, smelt hij weg.



De smaak van koffie maar dan in de gouden combinatie met chocolade, dat is deze koffie semifreddo met meringue en chocoladeschaafsel. Een koud dessert waarvoor je geen ijsmachine nodig hebt.



Als er een koffie populair is geworden afgelopen jaar, dan is het wel Dalgona koffie. Niet zo gek, want deze heerlijke luchtige koude koffie is zó gemaakt, met maar een beperkt aantal basis-ingrediënten en zonder speciaal apparaat.



De naam geeft al weg dat er koffie in zit, maar zonder die hint zou je denken dat Mexicaanse coffee buns cakejes met chocolade erop zijn. De koffie vind je in een laagje over de cake, die je over de luchtige 'broodjes’ heen spuit voor ze in de oven gaan.

