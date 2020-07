Het lekkerste dat Limburg te bieden heeft: vlaai, zoervleis en ‘nonnenkontjes’

Vlaai

De Grave begint al te glunderen bij de gedachte aan Limburgse streekproducten. Tussen al dat lekkers groeide zij op. De echte Limburgse vlaai is toch wel een van haar favorieten. ,,Met kersen. Heerlijk.’’



Al in de middeleeuwen werden in Limburg vlaaien gebakken. ,,Niet in een oven, want die bestond toen nog niet. Maar in een vlaayenpan, die dan op de kolen werd gezet en waar op de deksel ook kolen werden gelegd. Op die manier creëerden ze een soort oven.’’