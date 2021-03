Het lekkerste eitje bak je in deze pan

Wat Eten We Vandaag: Truffelra­vi­o­li in romige botersaus

11 maart In dit gerecht komt de smaak van ravioli goed tot zijn recht doordat deze wordt geserveerd in een romige botersaus met prei, knoflook, aspergebroccoli en citroen. Dit heerlijke recept staat in 15 minuutjes op tafel en is daarom ideaal wanneer je weinig tijd hebt om te koken.