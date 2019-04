Het oogt niet chic, zo'n tuitje, maar wijn uit een pak kan best smaken

Voor wijnliefhebbers is er in feite geen betere verpakking denkbaar dan de bag-in-box, ook wel BiB genoemd: een kartonnen pak met daarin een vacuüm gezogen plastic zak. Zelfs na gebruik van het schenkkraantje blijft de wijn baantjes trekken in het luchtledige, waardoor de drank na opening gemakkelijk vier tot zes weken goed blijft.



Een BiB is bovendien al gauw 35 procent goedkoper dan wijn in een fles, weegt minder zwaar in de boodschappentas, kan niet per ongeluk in scherven vallen en bespaart het loopje naar de glasbak. Ook milieubewuste wijndrinkers kunnen het glas heffen: bij de productie en het transport van bepakte en bezakte wijn wordt ruim acht keer minder CO2 uitgestoten dan bij flessenwijn.

Op vakantie

De jury



Harold Hamersma (62): Wandelend vat vol wijnkennis, onder meer opgetekend in De Grote Hamersma.

Esmee Langereis (45): Proeft als coauteur van De Grote Hamersma zo’n honderd wijnen op een dag.

Bette Hamersma (27): Sommelier van Amsterdams restaurant Arles, bekroond met een Bib Gourmand. Toch wegen al die voordelen voor puriteinse vinofans niet altijd op tegen die ene achilleshiel: zo’n pak wijn is visueel niet bepaald het toonbeeld van elegantie. ,,Het begint er al mee dat je dat schenkkraantje als een soort gynaecoloog uit dat gat in de kartonnen doos moet zien te pulken’’, zucht wandelende wijnencyclopedie Harold Hamersma. ,,En kijk nu toch wat voor sneue vertoning je daarna krijgt: al die beteuterde kraantjes op half elf.’’



,,Ik denk dat veel mensen nog altijd de associatie hebben met het niveau campingwijn’’, vult wijnjournalist Esmee Langereis aan. ,,Ik herinner me hoe we op vakantie met vriendinnen vroeger zo’n pak open scheurden om bij de laatste beetjes wijn te kunnen komen.’’



Ook het derde panellid, aanstormend sommelier Bette Hamersma, loopt niet over van enthousiasme. ,,Ik durf zo’n pak niet zo snel op de band van de supermarkt te zetten’’, erkent ze. ,,Laat staan op tafel.’’

Ondanks het hardnekkige imago-probleem is de BiB qua verkoop- cijfers al jaren bezig aan een voorzichtige opmars. In Frankrijk vind je wijnwinkels die de fles compleet verbannen hebben en in Scandinavië zijn veel koelkasten standaard uitgerust met een bredere deur om onderdak te bieden aan de populaire wijntap. Ook Nederland loopt warm, zij het minder rap. ,,In de meeste supermarkten staan de BiB’s nog tussen de zwenkwieltjes en knobbeltenen’’, zegt Harold Hamersma. ,,Maar steeds vaker verhuizen ze naar een hogere plank.’’



Albert Heijn heeft sinds afgelopen zomer in veel vestigingen een volledig schap ingeruimd voor deze drankdozen van veelal drie liter. In dat uitdijende aanbod moeten ook kwalitatief betere wijnen vaker tussen karton eindigen en de BiB langzaamaan het stigma van bocht en bulkwijn van zich afschudden.

Bulkwijnmix

Quote Het oogt visueel nog steeds wat armetierig De panelleden nemen de proef op de som en tappen het glas vol aan de BiB’s van zeven bekende ketens. De zakken-in-pakkenwijn van Lidl en Aldi belooft weinig beterschap; de gammele smaakbalans en veel te korte afdronk zal geen twijfelaar over de streep trekken. De muffe, medicinale bulkwijnmix van Jumbo wordt nog slechter beoordeeld.



De rokerige pinotage van Hema’s Zuid-Afrikaanse Zonhoek houdt daarentegen beter stand in plastic en karton. En ook de Spaanse druiven van Plus en Albert Heijn komen buiten hun dubbele harnas prima tot hun recht: pretentieloos, gebalanceerd en toegankelijk. Geen van alle kan echter tippen aan de Kumala Pinotage Cinsault van Gall & Gall; de meest serieuze wijn van het stel, maar met zijn zwarte en rode fruit toch zeer laagdrempelig. Nee, het oogt visueel nog steeds wat armetierig. Maar daarvoor heeft Langereis zo haar adviezen.



,,Tap gewoon buiten het zicht van de visite een karaf vol.’’

De uitslag

Gall & Gall, Kumala Pinotage Cinsault

Cijfer: 8

€15,99, 3 liter, 12,5%

De meest serieuze wijn van het stel, maar zeer vriendelijk en aangenaam. Een veelbelovende geur vol Zuid-Afrikaans zwart en rood fruit; gevolgd door een gebalanceerde, tikkie kruidige smaak zonder bekkentrekkende tannines.

Albert Heijn, biologische Merlot

Cijfer: 7,5

€10,49, 2 liter, 13,5%

Een prima basismerlot die hele volksstammen zal plezieren. Een ietwat behaagziek zoetje, maar geflankeerd door fijne zuren, een hint van laurier en (met name koud gedronken) het groenige palet van de onrijpe druiven.

Plus, huiswijn rood

Cijfer: 7

€11,69, 3 liter, 11,5%

Deze melange van Spaanse druiven valt de neus binnen met een bouquet van aardbeien. Op de tong een friszure, soepele slobberwijn met tonen van kersenlimonade, bosvruchtenthee en de chianti van weleer. Prima op de buurtbarbecue of in het eetcafé. Ook te koop bij Coop, Vomar, Dirk, Deen en Hoogvliet.

Hema, Zonhoek rode wijn

Cijfer: 6,5

€12,00, 3 liter, 13,5%

In dit Zuid-Afrikaanse triootje van cinsault, ruby cabernet en pinotage voert het rokerige kampvuurkarakter van die laatste druif de boventoon. Verder veel rood fruit, een kus van pruimen en zonnig zoet. Warmbloedig, maar niet al te spannend.

Lidl, Chevalier de Fauvert Merlot

Cijfer: 6

€9,69, 3 liter, 12,5%

Probeert een merlot te zijn, maar is dramatisch uitgebeend. Ruikt naar kersenjam en zet ook in de mond allereerst zoet aan. Slaat echter snel door naar te veel zuur en mopperige tannines. De body is bovendien bonkig en de afdronk nihil.

Aldi, Valgrande Tempranillo Cabernet Sauvignon

Cijfer: 6

€8,99, 3 liter, 12,5%

De geurassociaties van natte douchemat en zuurkool beloven weinig goeds in dit Spaanse een-tweetje. Ook de smaak stelt teleur: een uppercut aan zuur die daarna direct weer het licht uitdoet. Niveautje fabriekswijn.

Jumbo, huiswijn rood

Cijfer: 4

€11,19, 3 liter, 11%

Soepel? Allerminst. Deze mengelmoes van Europese bulkwijn faalt op vele fronten. Muffig en onfris in de neus. Kortaf, vals grommend en medicinaal (denk: aspirinebitters) in de mond. Rammelt aan alle kanten.