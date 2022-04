Het team van Heerlijckheyt Het Loo in Apeldoorn loopt op rolletjes

OVER DE TONGAls je direct naast Nationaal Museum Paleis Het Loo en de paleistuinen in Apeldoorn woont, heb je alle recht Heerlijckheyt op de dure manier te schrijven. Of is het juist Oudnederlands? De historie gaat namelijk terug naar 1620, toen de uitspanning ontstond om vermoeide reizigers te voorzien van eten, drinken en een overnachting. Van een dure air is bij Heerlijckheyt het Loo trouwens niets te bespeuren. Een warm welkom, gastvrijheid en gerechten uit de Franse keuken worden op de website beloofd.