Het thuismenu van Auberge Navet uit Apeldoorn zorgt voor een complete ervaring

OVER DE TONGWerd bij Auberge Navet in Apeldoorn voorheen voor iedereen tussen Apeldoorn en Arnhem tol gevraagd, tegenwoordig wordt hier voornamelijk gevraagd of het heeft gesmaakt. Naar horen zeggen wordt dit vooral bevestigd. Helaas deze keer geen lunch of een 4- of 5-gangendiner met wijnarrangement, maar een thuismenu voor tafelgast Theus de Kok en ik.