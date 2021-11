Hippe sapjes komen nu uit de Rotterdamse haven: geen olie maar vruchtensap raast door de pijpen

Koken & eten / Video Heel veel suiker in drankjes: jonge kinderen hebben al genoeg suiker op voor het hele jaar

Kinderen tussen 4 en 8 jaar bereiken vandaag hun suikermaxdag: de dag dat ze al genoeg suiker hebben gegeten voor een heel jaar, terwijl we nog maar net over de helft zijn. Foodwatch vraagt aandacht voor de grote hoeveelheden suiker in hun drankjes.

9 juli