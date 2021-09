Hoe herken je een slechte mossel? En hoe kun je ze het beste klaarmaken? Sterrenchef Syrco geeft advies

Koken & Weten Is een kom yoghurt net zo goed voor je buik als een duur probio­tisch drankje?

29 september In de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Vandaag: is een goedkoop schaaltje yoghurt net zo effectief als een duur flesje Yakult?