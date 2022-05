Hoe zorg je ervoor dat bananen sneller rijpen?

Koken & EtenNiets vervelender dan alleen maar groene bananen vinden in de supermarkt of in je eigen fruitschaal thuis. Zeker als je die nog in een smoothie wil mixen voor je ontbijt of een als krachtvoer wil opeten voor je workout. Kan je het fruit sneller rijp krijgen?

,,Als je de bananen nog even wil bewaren en als ze nog niet voor directe consumptie zijn, koop je het best groene”, vertelt Zincke Vandenbroucke, manager groenten en fruit bij supermarktketen Delhaize, het zusterbedrijf van Albert Heijn. ,,Want: hoe geler de bananen, hoe rijper ze vanzelfsprekend zijn, en hoe sneller je ze moet opeten. Wil je meteen zoete, rijpe en malse bananen eten zonder dat je nog tijd wil besteden aan het rijpen, kijk dan bij het verse fruit naar de exemplaren met bruine stippen en vlekjes. Die zijn heel rijp en dus ook het zoetst.”

De manier waarop je de bananen thuis bewaart draagt veel bij aan de rijpheid van de gele vrucht. ,,Wat je ook doet: bewaar de bananen níét in de koelkast”, vervolgt Vandenbroucke. ,,Dat is geen goed idee omdat ze in de koelkast grauw en grijs worden. Hetzelfde geldt trouwens voor koude en tochtige plekken. Zorg voor een droge bewaarplaats op kamertemperatuur.”

Hou de bananen bij elkaar

Hoe je ze bewaart hangt op zijn beurt weer samen met wanneer je de banaan wil opeten. Als je tijd hebt om ze langzaam te laten rijpen, is de fruitschaal de ideale plaats. ,,Hou de bananen zeker in een tros bij elkaar. Bananen die in een tros bij elkaar gehouden worden, rijpen nu eenmaal sneller dan aparte exemplaren. Wat ook helpt: leg de bananen naast ander (rijp) fruit, zoals appels en peren. Dat fruit produceert ethyleen, een soort gas dat ervoor zorgt dat vruchten sneller gaan rijpen.”

Het gas helpt zetmeel om te zetten in suiker. ,,Het helpt dus om al het fruit in de schaal mee te laten rijpen. Bananen rijpen daardoor sneller in de buurt van ander fruit. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: leg een rijpe banaan bij ander minder rijp fruit en je krijgt hetzelfde resultaat. De appels en de peren gaan sneller rijpen.”

Hoe krijg je een banaan direct rijp?

Wil je het rijpingsproces liefst wat versnellen omdat je de banaan snel nodig hebt? Dan is de bananen in een papieren zak stoppen alvast een goed begin. De ontwikkeling van het ethyleengas zal dan versnellen. En je kunt het proces nog meer versnellen door extra fruit toe te voegen aan diezelfde zak. Uiterlijk binnen twee dagen heb je gegarandeerd rijpe bananen.

Is twee dagen toch niet snel genoeg? Dan kun je ook grovere middelen gebruiken. Doe de onrijpe banaan in de oven, leg hem op een bakplaat of in een ovenschotel en schuif die in een oven, voorverwarmd op 150 graden. Binnen het uur heb je een rijpe banaan. Let wel op: de banaan zelf is rijp, maar de smaak rijpt niet per se mee. Hou er verder ook rekening mee dat je de banaan even laat afkoelen voor je er je tanden in zet.

Als zelfs een uur niet snel genoeg is, kan de magnetron de reddende rijpingsengel zijn. Twee minuten zou volstaan om van een groene een gele (malse) banaan te maken. Prik wat gaatjes in de schil, magnetron in en klaar is kees. Maar opnieuw: hou rekening met een nodige afkoeltijd om van een écht lekkere bananensmaak te kunnen genieten. Is de banaan op het randje van rijp en onrijp, dan helpt het soms om hem even buiten in de zon te leggen.

