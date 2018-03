Hoeveel eten gooi jij weg? Kabinet trekt 7 miljoen uit tegen voedselverspilling

In de hele keten - van boerenerf tot supermarkt - wordt in Nederland per jaar twee miljoen ton voedsel verspild. Schouten: ,,Het gaat om enorme hoeveelheden. Dat is des te erger als je bedenkt dat er mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan.'' Bewuster omgaan met de grondstoffen en energie die nodig zijn voor de productie en het transport van voedsel, is volgens haar ook nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarnaast bespaart het geld. ,,Het is, kortom, goed voor het milieu en de portemonnee.”



Harde verplichtingen voor voedingsbedrijven om verspilling aan te pakken komen er niet. Deelname aan taskforce van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, die nu 25 leden telt, is vrijwillig. Toch heeft onderzoeker Toine Timmermans van de Universiteit Wageningen er vertrouwen in dat voedingsbedrijven snel serieuze maatregelen zullen treffen tegen verspilling. ,,Daar zijn ze zelf ook bij gebaat. Als je minder verspilt, hoef je minder grondstoffen in te kopen. Elke euro geïnvesteerd in het terugdringen van verspilling, levert 14 euro op.'' Bedrijven moeten ook consumenten gaan helpen minder eten weg te gooien, bijvoorbeeld door de porties te verkleinen, de houdbaarheid te verlengen en te zorgen dat mensen hun boodschappen slimmer plannen.