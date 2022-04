Hoge vraagprijzen zonnebloemolie: ‘Typisch Nederlands om hier slaatje uit te slaan’

Koken & EtenDe schaarste aan plantaardige olie door de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat we massaal zonnebloemolie zijn gaan inslaan. Nu blijkt dat we ze niet zomaar inslaan om in de voorraadkast te zetten. Het vloeibaar goud wordt nu ook aangeboden op Marktplaats.

,,Als spiegel van de samenleving zie je op Marktplaats als geen ander wat er speelt bij trends en actualiteiten, maar ook bij ontwikkelingen in de (consumenten)markt”, vertelt Maaike Veeling namens Marktplaats. ,,Zo ook nu. We zien van 17 tot en met 23 maart, toen er voor het eerst veel media-aandacht was voor de run op zonnebloemolie in de supermarkten, een toename in interesse in zonnebloemolie op Marktplaats. Werd er begin maart nog zo’n 160 keer op een dag naar deze olie gezocht, zien we op 20 maart een uitschieter naar een kleine 29.000 zoekopdrachten.”



Op Google is de grootste piek voorbij. Die lag tussen 13 en 19 maart, maar nog steeds is de belangstelling veel groter dan normaal.

De biedingen lopen hoog op: op sommige flessen wordt tot een miljoen euro geboden. Maar als het aan consumentenpsycholoog Patrick Wessels ligt hoeven we dit niet al te serieus te nemen. ,,Het valt een beetje in de categorie storm in een glas water of een leuke 1 aprilgrap. Het is meer een soort gimmick om te kijken wat er gebeurt. Ik verwacht niet dat we ineens hele grote bedragen hiervoor gaan betalen, vooral omdat we het niet zo extreem hard nodig hebben en er ook een alternatief voor is.”

Volledig scherm Aanbod op Marktplaats. © screenshot van aanbod

Schaarste speelt een rol

,,We kunnen niet om de zonnebloemolie-gekte heen”, ziet ook Nicole van Roekel, online marketeer en oprichter van geldblog The Budget Life. ,,Nadat rond 15 maart in diverse media bekend werd dat de voorraad zonnebloemolie over vier tot zes weken op zou zijn, zag je in Google een bizarre stijging in het zoekgedrag naar zonnebloemolie. Ook ik dacht eraan om tóch maar een fles te scoren, gewoon voor de zekerheid. En dat terwijl ik al jaren een fles zonnebloemolie in de kast heb staan die onaangeroerd is.”

,,Binnen de marketing is schaarste een van de zes overtuigingsprincipes”, legt Van Roekel uit. ,,Is een product schaars? Dan ontstaat ineens het gevoel dat je iets moet kopen omdat je anders te laat bent. Hierdoor worden bepaalde producten dan ook waardevoller.” Mensen spotten nu dus een kans om hiermee geld te verdienen. ,,Ik vind het ook wel typisch voor de doorsnee Nederlander die hier hun slaatje uit probeert te slaan. Eerder zagen we het al gebeuren met de enorm betaalbare trouwjurk van Zeeman in 2016. De jurk was maar beperkt beschikbaar, was binnen no time uitverkocht en verscheen vrijwel direct op Marktplaats voor veel hogere vraagprijzen.”

Quote Als de voorraad over een paar weken écht op is, dan kan het zomaar eens zijn dat dit wel gaat gebeuren Nicole van Roekel over het bieden van extreme bedragen op zonnebloemolie

Maar volgens Wessels gaan mensen niet zomaar een groot bedrag betalen voor iets op Marktplaats. ,,Het moet ten eerste heel erg nodig zijn en veel schaarser zijn dan het nu is. En we moeten het idee hebben dat we met z’n allen aan het bieden zijn en tegen elkaar op moeten bieden. Dat is nog lang niet het geval. Bij tickets voor concerten kan het bijvoorbeeld wel. Die zijn hartstikke schaars en mensen willen ze graag op een bepaalde datum hebben.”

Ook Van Roekel verwacht niet dat mensen bizarre bedragen gaan neerleggen voor een fles zonnebloemolie. ,,Maar als de voorraad over een paar weken écht op is, dan kan het zomaar eens zijn dat dit wel gaat gebeuren. Dan wordt het een kwestie van ‘wat de gek ervoor geeft’. Anderzijds vraag ik me af of mensen met torenhoge prijzen nog steeds het gevoel hebben dat ze écht die fles zonnebloemolie nodig hebben. Zelf zou ik zoeken naar betaalbare alternatieven zoals olijfolie of kokosolie.”

Quote Ik heb het op Markt­plaats gezet om te kijken hoe ver mensen zouden gaan Verkoper van zonnebloemolie

,,Ik heb het op Marktplaats gezet om te kijken hoe ver mensen zouden gaan om toch aan zonnebloemolie te komen”, zegt een verkoper van de zonnebloemolie in een korte reactie. ,,Maar tot nu toe heb ik er geen verkocht. Mensen die extreem hoog bieden verwijder ik zonder enig overleg. Kortom, ik heb ze nog en ben ook niet van plan ze echt te verkopen.”

Toch denkt Wessels hier net even anders over. ,,De meeste mensen zullen zeggen dat het een grap is, maar er zitten wel degelijk types tussen die hieraan willen verdienen. Uit onderzoek blijkt dat iedereen altijd wel een beetje fraudeert. Als ik ‘voor de grap’ voor vijf tientjes zo’n fles op Marktplaats zet en iemand gaat hier serieus op in en maakt het geld vooraf over, reken maar dat ik het dan verkoop, want daarvoor ben ik dan net frauduleus genoeg om eraan te verdienen. Mensen sjoemelen op dat gebied allemaal wel een beetje, maar dat betekent niet dat het meteen foute personen zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.