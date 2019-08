Honger voor het slapengaan? Dit kun je het beste eten

Net zoals met een volle maag onder de dekens kruipen geen goed idee is, ga je ook beter niet te hongerig naar bed. In beide gevallen zal je slaap worden verstoord. Maar wat eet je dan het best als je 's avonds laat nog op zoek gaat naar een snack? Een stukje fruit is sowieso een goede optie omdat het licht is, maar toch vullende voedingstoffen zoals vezels bevat. Het beste dat je kunt eten? Die prijs gaat naar een banaan.