Horeca moet langer wachten op hogere staatssteun

Dat bleek vanmiddag in het kort geding van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de staat. Volgens de advocaat van KHN is de horeca als een patiënt in ademnood op de intensive care en komt de staat pas met zuurstof als de patiënt is gestikt.

Quote Uitstel van de betalingen is de nekslag voor velen van ons Robèr Willemsen Ondernemers redden het niet meer zonder extra geld. Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen hebben de horeca-ondernemers al hun spaargeld verbruikt. ,,De potten zijn leeg. Nu uitstellen van de betalingen is de nekslag voor velen van ons.’’

Met name bij de uitbetaling van het voorschot van 80 procent gaat het traag. KHN vreest dat het nog maanden duurt voordat er wordt betaald, terwijl het geld hard nodig is. Want als na Pasen de horeca meer lucht krijgt, dan moeten er nieuwe voorraden ingeslagen worden.

Verhogen

De vertraging bij de uitbetaling is ontstaan doordat in december werd besloten de TVL te verhogen. De TVL, voluit Tegemoetkoming Vaste Lasten, is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. In december is door de overheid besloten dat de hoeveelheid subsidie voor een ondernemer afhankelijk zou worden van diens omzetverlies. Bij 30 procent omzetverlies is het subsidiepercentage 50 procent. Bij 100 procent omzetverlies loopt dit op naar 70 procent.

De RVO, die de regeling uitvoert, besloot te wachten met de procedure totdat er toestemming was van de Europese Commissie voor de verhoogde steun. Momenteel worden de computersystemen klaargemaakt voor de uitbetaling. Zoals het nu loopt, krijgt iedere ondernemer voor half mei alle steun uitgekeerd, aanvankelijk was toegezegd dat eind februari zou worden betaald. Als het automatiseringsproces nu wordt stilgelegd om aanpassingen door te voeren, dan volgen er weer weken vertraging, waarschuwde de advocaat van de staat.

Quote Hoe kan het aanpassen van een percentage veroorza­ken dat een heel systeem vastloopt? Advocaat horeca-ondernemers

Volgens de advocaat van de horeca-ondernemers is dat geen argument. ,,Iedereen is het erover eens dat TVL over het vierde kwartaal te laag was. Hoe kan het aanpassen van een percentage veroorzaken dat een heel systeem vastloopt? Er zijn toezeggingen gedaan over het moment van betaling. Je kunt ook niet tegen je personeel zeggen: de administratie kon het niet aan, je krijgt je salaris later. Besteed het dan uit!’’

De rechter heeft er een kluif aan. Hij moet zich ook buigen over de vraag of de zaak wel bij de civiele rechter hoort of dat individuele ondernemers bij de bestuursrechter aan moeten kloppen. Pas vrijdag 19 maart volgt de uitspraak.

Het kort geding over de TVL is niet de enige gang naar de rechter van de horecabranche. KHN kondigde eerder al een rechtszaak aan om de sector weer te laten openen. Wanneer de partijen elkaar hiervoor bij de rechter treffen, is nog niet bekend; de dagvaarding is nog niet verstuurd.

