Hou je van pittig eten? Kies dan voor deze licht verkoelende wijnen

Streekproduct Het lekkerste van Overijssel: gezonde olie en een traditio­neel geboortege­schenk

5 september Nu we onze smaakpapillen niet meer en masse in warme oorden kunnen verwennen, gaan we op culinaire reis door Nederland. Deze week zijn we met culinair journalist Laura de Grave in de provincie waar de IJssel als leidraad doorheen slingert.