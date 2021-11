Iedereen heeft het over dit nieuwe restaurant én cocktailbar: een ongekend gave plek

OVER DE TONG Bar bistro Loev in Deventer, do we loev it?

Live the life you Loev. Zeven dagen per week van een fijne koffie tot aan de laatste cocktail en alles daar tussenin. Met je grote en kleine liefdes, collega’s, familie, je bestie en je maten. Whoever you Loev. Zo omschrijft Loev zich, na het succes in Hengelo sinds dit jaar ook gevestigd in Deventer. Bij Loev eet je waar je van houdt, vlees, vis of veggie.

18 november