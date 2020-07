Iets verkeerds gegeten op reis? Drink dan geen ijskoud water (en meer tips voor een vakantie zonder buikpijn)

Edward Leenders woont in beroemd vijfster­ren­ho­tel: ‘Mijn dochters zitten niet als prinsesjes boven’

12:30 Jarenlang werkte Edward Leenders (46) in vijfsterrenhotels over de hele wereld, tot hij directeur van hotel De L’Europe werd. Sinds half maart woont hij met zijn gezin op zijn werk om het hotel door de crisis te leiden. ‘Het is normaal dat mijn team me nog iets vraagt als ik ’s avonds de hond heb uitgelaten.’