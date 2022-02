IJsthee uit de schappen bij Jumbo na conflict over de prijs

Fans van Fuze Tea kunnen hun favoriete drankje niet meer online bij Jumbo bestellen. Ook is het merk bij een aantal supermarkten van de keten uit de schappen verdwenen, aldus de twee partijen.



Eenzelfde probleem speelt bij Albert Heijn, waar het gaat om producten van Maggi, Nescafé, KitKat en Garden Gourmet. Moederbedrijf Nestlé zou volgens Albert Heijn te hoge prijzen vragen, waarna de artikelen uit de schappen zijn gehaald. ,,Nestlé wil prijsverhogingen doorvoeren die onvoldoende verklaarbaar zijn vanuit kostenstijgingen. Dat vinden wij onacceptabel voor onze klanten”, stelde Albert Heijn.

Volgens een woordvoerder van Jumbo worden supermarkten wel vaker geconfronteerd met prijsstijgingen door leveranciers. ,,Op basis van feiten en analyses bekijken we of een prijsstijging reëel is en te rechtvaardigen vanuit onderliggende prijsstijgingen. We zien echter dat er leveranciers zijn die het argument van inflatie gebruiken om hun marges te verhogen. Extra prijsverhogingen zijn onwenselijk, omdat dat de inflatie onnodig verder aanwakkert.”

Geldontwaarding door hoge prijzen

De inflatie in Nederland was de afgelopen maand 7,6 procent, blijkt uit CBS-cijfers die gisteren naar buiten kwamen. Door de hogere prijzen kunnen consumenten minder kopen met hetzelfde geld, waardoor geld minder waard wordt. Percentages van 7,6 procent komen normaal gesproken nooit voor. De laatste decennia was het meestal maximaal 3 procent en de laatste jaren zelfs tussen de 1 en 2 procent.

Quote Op timing en inhoud gaan we nooit in. Dit soort gesprekken hebben tijd nodig. We hopen dat we daar spoedig uitkomen Woordvoerder leverancier Fuze Tea

De prijsonderhandelingen tussen supermarktketen Jumbo en de Fuzetealijn van CCEP (Coca‑Cola Europacific Partners Nederland B.V.) zijn nog ‘in volle gang’, laat de leverancier weten. Over de startdatum van de onderhandelingen wil de woordvoerder niks kwijt: ,,Op timing en inhoud gaan we nooit in. Dit soort gesprekken hebben tijd nodig. We hopen dat we daar spoedig uitkomen.”

Jumbo Supermarkten laat weten alles te doen om het product zo snel mogelijk weer in de schappen te krijgen: ,,Indien gesprekken hierover langer duren dan gehoopt, kan het inderdaad zo zijn dat een bepaald A-merk tijdelijk niet verkrijgbaar is. Wij blijven ervoor zorgen dat klanten voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen en waar nodig bieden we de klant een passend alternatief aan.”

Twee maanden geleden ontving het ijstheemerk nog de ‘Classique Award’, een prijs voor producten die drie jaar na introductie nog steeds succesvol zijn. ,,Inmiddels is het duidelijk dat dit product niet meer weg te denken is uit het schap”, aldus vakblad De Levensmiddelenkrant.

