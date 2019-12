IKEA biedt kerstbuffet voor een prikkie aan

Op het menu staan diverse gerechten als ovengebakken of gekookte kerstham, gehaktballetjes, haring, gemarineerde zalm, eieren, variaties van kool, knäckebröd, kaas en gember. Volgens IKEA zijn dat gerechten die op ieder julbord in Zweden aan te treffen zijn.

De kosten voor het buffet bedragen 9,95 euro per persoon, kinderen (tot 14 jaar) betalen 5,95 euro en is inclusief welkomstdrankje. Je kunt je inschrijven tot een dag voor het buffet, maar het is niet noodzakelijk. Als er op de dag zelf nog plek is kun je ook aanschuiven.