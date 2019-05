Imperium van tv-kok Jamie Oliver stort in elkaar

Koken & eten ‘Toeristen komen niet alleen voor het Rijks, maar ook voor de restau­rants naar Amsterdam’

21 mei Dumplings maken bij Ron gastrobar, hamburgers bakken bij de Thrill Grill of de perfecte biefstuk bakken bij Loetje. Vandaag kon het op de eerste editie van de Nationale Horecadag. ,,Iedereen is welkom, of je nou nog een studiekeuze moet maken of twijfelt over een carrièreswitch, hier kun je alles bekijken.”