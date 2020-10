In coronatijden zetten we vaker luxe vlees op tafel: van wagyu-spies tot Tomahawk-steak

Het was een eigenaardige tijd, toen de horeca dicht moest. Voor consumenten, maar ook voor leveranciers, zoals slagers. Horecaslager Nice to Meat merkte de lockdown direct: hotels bereidden ineens geen ontbijtjes meer, waardoor de verkoop van bacon inzakte. ,,Er gebeurden rare dingen. Als mensen niet in restaurants terecht kunnen, willen ze toch lekker eten”, aldus directeur Mikel Pouw. Gevolg: de consument besteedt nu gemiddeld 17 euro per kilo vlees. Dat is 10 procent meer dan voor corona, aldus Pouw.

De trend is inderdaad dat consumenten meer geld aan hun vlees uitgeven, bevestigt de Koninklijke Nederlandse Slagersbond (KNS), waarvan alle Nederlandse slagers lid zijn. De hang naar luxer en exclusiever zie je terug in de aankopen bij de slager, zo laat Marian Lemsom van KNS weten. ,,Thuis uit eten is de trend van dit moment.”

Quote Je hebt voor 6,50 euro al de ervaring van wagyu Mikel Pouw, directeur Nice to Meat In de webshop van Nice to Meat was het ineens veel drukker. Particulieren gingen duurder vlees bestellen. Hoewel de tournedos nog steeds bovenaan het lijstje staat van populaire producten, zijn er ook allemaal andere mooie vleessoorten die stegen in de top 100. Hoe die er precies uitziet, kan Pouw niet verklappen, dat is bedrijfsgevoelige informatie. Hij wil wel kwijt dat de Amerikaanse prime rib, de Tomahawk-steak en de Creekstone Black Angus-ossenhaas (de Bentley onder de ossenhazen) enorm stegen in de lijst.

,,Het meest opvallend is de toename van de consumptie van het meest exclusieve vlees dat er zo’n beetje te koop is, de Niku Tori van wagyu, aldus Pouw. ,,Dat is een steakje van Japanse wagyu. Dit vlees is niet erg toegankelijk vanwege de hoge prijs, maar we hebben - geïnspireerd op de yakitori - een klein stukje van 30 gram op een prikker gedaan. Zo heb je voor 6,50 euro al de ervaring van wagyu.”

Toch hakte de coronacrisis er ook bij het 127 jaar oude bedrijf in: er werkten honderd mensen voor de crisis. Nu zijn dat er nog zo’n 70 à 75. Over omzet spreekt Pouw niet maar hij geeft aan dat zijn onderneming een miljoen biefstukken per maand snijdt. De slager levert aan restaurants van het middensegment tot de allerduurste toptenten. ,,Van de top 10 van Lekker leveren we aan acht restaurants.” De bekendste restaurantketen is Loetje die bekend staat om zijn biefstukken, maar Nice to Meat levert ook aan de Hilton Hotels, Harbour Club en Taco Mundo (vooral gevogelte).

De opkomst van de vegetariër gaat niet aan het bedrijf voorbij: Nice to Meat heeft inmiddels vleesloze burgers. ,,Ik las het artikel in het magazine van deze site over de mensen die wel een kilo vlees per dag eten met belangstelling”, zegt Pouw. ,,Ik zou het mensen niet adviseren, ook omdat te veel rood vlees niet goed voor je is. Maar als wij met chefs naar Amerika gingen voor een culinaire reis, zagen we dat mensen daar veel meer vlees eten dan wij, wel een pond per dag. Dat gelukzalige gevoel van vlees eten kennen we wel.”

Eet dan wel iets goeds, vindt Pouw. ,,Je ziet dat consumenten willen weten wat het dier heeft gegeten en waar het heeft gelopen. We zien ook dat mensen interesse hebben in rijping. Vlees hoeft niet per se rood te zijn. Als het is gerijpt wordt het iets donkerder. En nog lekkerder.”

