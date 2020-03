In de supermarkt alles op? Hier kun je ook terecht

Koken & eten Ze­ro-was­te koken: met deze recepten verspil je zo weinig mogelijk in de keuken

18 maart Zero-waste koken is in: je verspilt zo weinig mogelijk voedsel. Het begint eigenlijk al in de winkel, met ecobewust kopen. Echt niet moeilijk, vindt Sandra Bekkari. En verstandig, in tijden van lege schappen bij de supermarkt.