In dit bos voor stadsmensen kun je alles in je mond stoppen, behalve die ene rode bes

Dit is het beste restaurant van de wereld, Nederland­se zaken ontbreken in toplijst

5 oktober Het Deense restaurant Noma is opnieuw het beste restaurant ter wereld. Dat bleek vanavond tijdens de awardshow in Antwerpen voor de World’s 50 Best Restaurants 2021, de ranglijst van ’s werelds beste restaurants. Chef-kok René Redzepi van Noma mocht zich al vier keer eerder winnaar noemen.