In dit proeflokaal eet je voor een prikkie

gouden pollepel Steengril­len uitgestor­ven? Bij dit restaurant is de tegel nog springle­vend (en andere klassie­kers ook)

2 oktober Deze week in de rubriek Gouden Pollepel hotel-café-restaurant Koekenbier. In dit jonge, maar ouderwets gastvrije restaurant kun je nog van de steen eten. Wij laten het bakken liever over aan een professional. Verschillende gouwe ouwen passeren de revue.