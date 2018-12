In verwarring na een toptoetje bij Kingstreet

Kunnen we nog wel salami eten?

7 december Na Aldi, haalt ook Jumbo per direct vleeswaren uit de schappen vanwege mogelijke besmetting met de salmonellabacterie. De supermarktketen roept klanten op geen Jumbo Brabantse metworst op te eten. Bron van de besmetting is een Nederlands slachthuis dat aan tientallen bedrijven in binnen- en buitenland varkensvlees heeft verkocht. Kunnen we nog wel veilig een boterham met een plak salami of ham eten? Vijf vragen over de salmonellabesmetting.