Insecten op het menu: ‘Ik gooi weleens krekelballetjes in de oven als borrelhap. Net een bitterbal’

Ze worden het voedsel van de toekomst ­genoemd, maar we lopen nog niet echt warm voor een gebakken eitje met meelwormen of salade met gefrituurde sprinkhaan. Toch ­kunnen we er maar beter aan wennen.