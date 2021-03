Inspiratieloos met koken? Deze Utrechtse chefs geven hun geheimen prijs in speciaal kookboek

New Yorkers dol op de echte Zeeuwse bolussen van Rafiq uit Middelburg

25 maart New Yorkers zijn dol op de bolussen van geboren Middelburger Rafiq Salim. Ook in tijdschrift The New Yorker wordt de lekkernij uit zijn restaurant geroemd als ‘an excellent pastrie’. En dus zijn Zeeuwse bolussen in The Big Apple een blijvertje. ‘Warm deeg en suiker. Waarom zou je daar niet van houden?’