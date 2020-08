Irritatie loopt hoog op in de horeca bij de gasten

Dat blijkt uit een enquête van een kortingswebsite onder 1.007 Nederlandse horecabezoekers. Panelwizard vroeg hen namens Acties.nl hoe naar hun ervaringen op terrasjes, in cafés en restaurants. Opvallend is dat 59 procent zich stoort aan de nalatigheid van andere gasten. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende afstand houden of tegen de aangegeven looprichting inlopen. Vooral jongeren en ouderen storen zich aan de ‘lossere houding’ van de horeca-bezoekers.

Volledig scherm Percentages van terrasgangers die zich ergeren aan de laksheid van medegasten, per leeftijdsgroep. © Acties.nl

Wanneer je met een biertje in je hand op het terras zit, is het makkelijk om de ellende van de afgelopen maanden te vergeten, vindt Vince Franke van Acties.nl. Uit eigen ervaring weet hij dat mensen soms de mist in gaan. Ook hem overkomt hem dat. ,,Ondanks dat ik me zoveel mogelijk aan de voorschriften van het RIVM probeer te houden, gaat het soms nog weleens mis. Voordat je er erg in hebt, zit je bijvoorbeeld al met te veel mensen aan tafel. Ik begrijp dat dit voor andere gasten enorm frustrerend kan zijn.”

Volledig scherm Bij horecagelegenheden kunnen vaak rijen ontstaan van mensen die wachten tot er een plekje vrijkomt. © ANP

Verplichte timeslots

De helft van de ondervraagden vindt dat verplichte timeslots een belemmerende werking hebben op het genieten op een terrasje. De helft van de respondenten zegt hierdoor minder van hun ‘natje en hun droogje’ te genieten. Dit in combinatie met de extra corona-regels geeft 36 procent van de ondervraagden de reden dat voor hen de prijs-kwaliteitverhouding van cafés, bars en restaurants behoorlijk ondermaats is geworden.



Regionaal verschilt de reactie nog wel, van de ondervraagde Limburgers vond 49 procent de prijs-kwaliteitverhouding bijzonder slecht geworden en van de Utrechters maar 29 procent. ,,Verder hebben we nog gekeken naar de huidige prijs-kwaliteitverhouding (ondermaats volgens 36 procent), of het er leuker op is geworden in de horeca (70 procent ‘nee’) en of men liever thuis afspreekt met vrienden en/of familie (63 procent geeft hieraan de voorkeur),” aldus Franke.

,,Natuurlijk waren de timeslots even wennen, maar persoonlijk ben ik er wel een voorstander van. In plaats van eindeloos dineren en blijven plakken, weet je hierdoor heel duidelijk waar je aan toe bent en kun je er zelfs naadloos omheen plannen. Als je écht uitgebreid wil dineren, is anderhalf uur alleen wel iets te krap. Daarvoor zou misschien een uitzondering gemaakt kunnen worden.”

Volledig scherm Percentages op het gebied van prijs-kwaliteitverhoudingen in de horeca per provincie. © Acties.nl

Liever thuis dan

Hierdoor wordt thuis afspreken steeds populairder. Maar liefst 63 procent geeft in de enquête toe dat ze bezoek of kennissen liever thuis te houden voor een borrel, dan af te willen spreken bij een café of restaurant.

Volledig scherm Ontevredenheid per provincie over het niet naleven van de corona-maatregelen. © Acties.nl

Half juli werd al voorspeld dat het ergste nog moest komen voor de horeca. Bekijk hier het interview met Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland: