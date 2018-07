Is bubbeltjeswater drinken een verstandige keuze?

Enkele glazen bruiswater drinken kan al snel als valsspelen aanvoelen, omdat de kleine bubbeltjes zo hard op die van gesuikerde dranken lijken. Eerlijk is eerlijk, het drankje valt in de smaak, maar is het drinken van bruiswater een verstandige keuze?

Enkele mythes op een rij.

Mythe 1: Je krijgt er meer honger van

Mythe 1 blijkt geen mythe te zijn. Volgens onderzoek van de Birzeit University in Palestina kan je meer honger krijgen na het drinken van bruiswater. Het koolzuurgas in dat drankje - maar ook in andere koolzuurhoudende dranken, zoals frisdrank - stimuleert volgens hun onderzoek de aanmaak van het hongerhormoon ghreline, waardoor je meer gaat eten en je tegelijkertijd minder verzadigd voelt.

In een eerste deel van het experiment van de Birzeit University werden testen gedaan op ratten, allemaal met hetzelfde gewicht. Tijdens een experiment werden de diertjes in vier groepen verdeeld: de eerste groep kreeg enkel plat water, een tweede groep suikerrijke dranken zonder koolzuurgas, een derde groep suikerrijke dranken met koolzuurgas en de laatste bruisende dranken zonder calorieën. Na drie maanden bleek dat de ratten die bruisende dranken consumeerden - met of zonder calorieën en suiker - tot 20 procent meer aten. Na een jaar zagen de onderzoekers dat de beestjes uit groep 3 en 4 meer vet verzamelden rond verschillende vitale organen.

De kleinschalige studie op ratten werd later door de onderzoekers van de Palestijnse universiteit uitgebreid met testen op 20 menselijke vrijwilligers. Daaruit bleek dat zij die bruiswater bij het ontbijt dronken tot 6 keer meer ghreline in hun lijf hadden dan wie plat water dronk.

Toch is deze kleinschalige studie op zich nog geen argument om dat glaasje bruiswater aan de kant te schuiven. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of er ook bij mensen een langetermijneffect verbonden is aan het regelmatig drinken van koolzuurhoudende dranken. En als je een glaasje frisdrank inruilt voor een glas bruiswater, dan ben je alvast iets beter bezig.

Mythe 2: Het kan je tanden beschadigen

,,Bruiswater kan je tanden flink beschadigen omdat het koolzuur en de vaak toegevoegde smaakjes erin de zuurtegraad van het water de hoogte injagen, wat slecht is voor je tandglazuur en op termijn kan leiden tot overgevoelige tanden en een gaatje meer," aldus The Washington Post.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Bruiswater op zichzelf is helemaal niet zo slecht voor je tanden. Koolzuur zorgt er inderdaad voor dat de zuurtegraad van het water een beetje de hoogte ingaat, maar uit verschillende onderzoeken is al gebleken dat koolzuur een veel te zwak zuur is om de zuurtegraad tot gevaarlijke hoogtes te jagen. Het zijn de smaakstoffen die drankjes wel flink zuurder maken, net zoals ook bij frisdrank het geval is. Ook eventueel toegevoegde suikers tasten je tanden aan.

Conclusie? Vermijd bruiswater met toegevoegde smaakstoffen en suikers (of drink er niet te veel van). Puur bruiswater kun je wel gewoon blijven drinken zonder je schuldig te voelen. Heel wat van die bruiswaters bevatten trouwens mineralen en calcium, die het effect van koolzuur op je tanden sowieso te niet doen.

Mythe 3: Bruiswater hydrateert niet zoals plat water dat doet

The American Journal of Clinical Nutrition vergeleek plat water, bruiswater en andere populaire drankjes. Ze kwamen tot de ontdekking dat er geen verschil was op het gebied van hydratatie. Bruiswater wordt dan ook gezien als een goed alternatief voor zij die willen stoppen met gesuikerde drankjes drinken. Alleen kies je echt beter voor plat water wanneer je aan het sporten bent. Door het gas in het water kan het zijn dat jij je opgeblazen voelt en dat zorgt dan weer voor een onaangenaam gevoel.