Is de zoete aardappel gezonder dan een normale aardappel?

Koken & etenNederland is gek op zoete aardappel. We bakken er massaal friet van, poffen ze in de oven of stampen ’m door onze hutspot. Maar hoeveel gezonder is de exotische zoete aardappel ten opzichte van de oer-Hollandse pieper?

Anders dan de naam doet vermoeden is de zoete aardappel, ook wel bataat genoemd, géén familie van de aardappel. Voedingsdeskundige Manon Wouters snapt de verwarring. ,,De zoete aardappel lijkt qua structuur natuurlijk best veel op een aardappel. Maar de zoete aardappel is een knolgewas en onderdeel van de windefamilie. De normale aardappel behoort tot de nachtschadefamilie.”

Meer koolhydraten en suiker

De zoete aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika maar wordt door zijn populariteit inmiddels over de hele wereld geteeld. De zoete aardappel wordt geprezen om haar gezonde karakter ten opzichte van de aardappel. Maar is deze ook gezonder dan de ‘gewone’ aardappel? Zetten we alle eigenschappen tegenover elkaar, dan kun je - helaas - niet volmondig met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. In de zoete aardappel zitten bepaalde stoffen meer dan in de normale aardappel, maar dat geldt andersom ook.

We zetten het even op een rijtje:

Koolhydraten

Beide producten verschillen niet veel in voedingswaarde. ,,De zoete aardappel bevat iets meer koolhydraten en suiker”, stelt Wouters. Ter vergelijking: een normale aardappel bevat bijna geen suiker. ,,De zoete aardappel 4,2 gram per 100 gram”, vertelt Wouters. ,,Dat is een behoorlijk verschil, maar niet heel verwonderlijk. Zoete aardappel smaakt ook daadwerkelijk zoeter en dat komt door de extra suikers die de knol bevat.”

Voedingsvezels

Het knolgewas, de zoete aardappel, bevat meer gezonde voedingsvezels, vertelt Wouters. ,,Voedingsvezels zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel minder snel stijgt. Door het hoge aantal voedingsvezels heeft de zoete aardappel een lage glycemische index (GI). Dat is ook direct het gezondheidsvoordeel.” De glycemische index geeft aan hoe snel koolhydraten worden opgenomen in het bloed. Voeding met een lage GI wordt minder snel opgenomen en geeft minder hoge bloedsuikerpieken en minder schommelende bloedsuikers.

Kijkend naar de glycemische index scoort de oer-Hollandse aardappel hoog: 78 op 50 gram koolhydraten. De zoete-aardappel blijft steken op 35, bijna de helft. ,,De lage glycemische index van de zoete aardappel zorgt uiteindelijk voor een langer verzadigingsgevoel.” Volgens Wouters is een stabiele bloedsuikerspiegel uiteindelijk ook beter voor je gezondheid.

Vitamines

Hoe zit het dan met het verschil in vitamines? ,,Zoete aardappel bevat vooral veel betacaroteen”, vertelt Wouters. ,,Dit zit met name in oranjekleurige producten zoals wortel, paprika en dus ook de zoete aardappel met oranje vruchtvlees. Betacaroteen wordt in het lichaam omgezet in vitamine A. Zoete aardappel bevat ook meer calcium en vitamine C.” Al moet de gewone aardappel niet worden onderschat volgens Wouters: ,,Deze scoort weer hoger op magnesium en vitamine B6.”

Voedingsmiddel per 100 gram Zoete aardappel rauw Gewone aardappel rauw

Energie (kcal) 98 88

Eiwit (g) 1,2 2,0

Vet (g) 0,3 0,0

Voedingsvezel (g) 2,4 1,8

Koolhydraten (g) 21,3 19,0

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.