Is een geroosterde boterham ongezonder dan een normale boterham?

,,Geroosterd brood is inderdaad lichter verteerbaar’’, vertelt Wouters. Dit heeft te maken met de hitte die tijdens het roosteren vrijkomt. ,,Het zetmeel in brood wordt door het roosteren gedeeltelijk afgebroken tot dextrine. Dat is normaal gesproken de eerste stap in het verteringsproces. Dit gebeurt in de mond door amylase in het speeksel. Door het roosteren sla je deze stap over en is het inderdaad makkelijker voor je lichaam om het voedsel te verteren.’’