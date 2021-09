Is een kom yoghurt net zo goed voor je buik als een duur probiotisch drankje?

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Vandaag: is een goedkoop schaaltje yoghurt net zo effectief als een duur flesje Yakult?

Niet eerder stond het microbioom zo in de belangstelling als nu. Iedereen heeft zo’n anderhalve kilo aan voornamelijk bacteriën, virussen, schimmels en gisten in zijn darmen. Probiotica, voedingsmiddelen en supplementen met levende bacteriën, zijn daarom ook in trek. Al zijn die allesbehalve nieuw. Yoghurt en zuurkool zijn zo oud als de weg naar Rome. Yakult zag in 1935 het licht en is sinds half jaren 90 van de vorige eeuw in Nederland te koop.

Bij melkzuurfermentatie zetten bacteriën suiker om in melkzuur. Als melkzuurbacteriën melksuiker (lactose) omzetten in melkzuur, ontstaat yoghurt, kefir of zuurkool. Een deel van die melkzuurbacteriën is probiotisch, wat betekent dat ze een gezondheidsbevorderende werking kunnen hebben.

,,Die bacteriën prikkelen het immuunsysteem”, legt Eddy Smid uit, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University. Voedsel moet door de darmwand heen om in het lichaam terecht te komen. Hoewel de darm ín het lichaam zit, is het daarom toch een buitenkant. ,,De darmen zijn een naar binnen geklapte buitenkant van het lichaam”, legt Smid uit. Als beveiliging zitten er in de darmen cellen die gevaar detecteren. Bacteriën die er niet horen activeren het afweersysteem. ,,Probiotica triggeren wel, maar hebben niet het gereedschap om het lichaam daadwerkelijk binnen te dringen.”

Maar zo eenvoudig als ‘eet probiotica en profiteer van de gezondheidsvoordelen’, is het niet. Ten eerste bereiken niet alle bacteriën levend de darmen omdat ze ten onder gaan in maag- en galzuur. Om die reden wordt aangeraden probiotica op een nuchtere maag te eten. In een lege maag is de zuurgraad het laagst. Sommige stammen zijn daar beter tegen bestand en bepaalde supplementen zeggen zo te zijn gemaakt dat bacteriën pas in de darmen vrijkomen. Je kunt het daarom ook omdraaien: een probioticum is pas goed als ze maagzuur kunnen overleven.

In de darmen zitten miljarden en miljarden bacteriën. Een gemiddelde dosis probiotica bevat miljoenen bacteriën. De vraag is of 1 toegevoegde bacterie op 10.000 bestaande bacteriën effect heeft. Robert Jan Brummer, maag-, darm- en leverarts en hoogleraar mdl-ziekten en klinische voeding: ,,Een hogere dosis kan zin hebben. Dan heb je het over honderd flesjes Yakult per dag. Dat is veilig wat probiotica betreft, de enige bijwerking voel je in je portemonnee. En je krijgt wel veel suiker binnen.”

Of meer yoghurt en zuurkool eten. Een liter yoghurt kost een dikke euro, terwijl een liter Yakult 3,5 kost. Yakult bevat de bacterie met de naam L. casei Shirota waar behoorlijk wat onderzoek naar is gedaan. Claims dat ‘bacteriën levend de darmen bereiken’ en ‘goed voor je buik zorgen’ zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dat onderzoek is er niet gedaan naar het pak yoghurt. ,,Je kunt niet zeggen: als je yoghurt eet, heb je diezelfde bescherming”, verduidelijkt Smid.

Waar Smid vermoedt dat yoghurt, kefir of zuurkool een vergelijkbare probiotische werking hebben, is Brummer, niet overtuigd. ,,Bij yoghurt in de supermarkt is de smaak belangrijker dan de overlevingskansen van de bacteriën. En zuurkool zou best een effect kunnen hebben, maar dat moet iemand dan maar wel even bewijzen.” Bovendien bevat een schaaltje yoghurt niet net zo veel bacteriën als een flesje Yakult of schaaltje Vifit.

Beide wetenschappers zijn het erover eens dat het gezond is om meer probiotische voeding zoals yoghurt en zuurkool te eten. ,,Voeding is tegenwoordig behandeld en verhit waardoor goede bacteriën doodgaan”, zegt Smid. Voedingsmiddelen die niet worden verwarmd, zoals yoghurt en zuurkool, zorgen volgens Brummer wel voor meer bacteriën in de dunner darm. ,,Dat is sowieso positief.”

Het oordeel

Yoghurt, zuurkool, probiotische drankjes en probioticacapsules bevatten allemaal gezonde bacteriën. Maar in wisselende hoeveelheden en je kunt en niet blind op vertrouwen dat die bacteriën allemaal levend de darm bereiken. Merken zoals Yakult gebruiken bacteriestammen waar veel onderzoek naar is gedaan. Maar meer probiotische voeding eten is hoe dan ook een goed idee.

