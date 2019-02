Is er straks nog genoeg chocolade? Alleen als we de boeren beter betalen

Abubakar Benjamin Afful werkt voor Fairtrade Africa en is deze week op Chocoa, de jaarlijkse chocoladebeurs in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Afful benadrukt het belang van een betere prijs voor de boeren. ,,Ivoorkust en Ghana in West-Afrika hebben samen zo’n driekwart van de wereldwijde cacaoteelt in handen’’, zegt hij. ,,Helaas is vergrijzing een groot probleem. De boeren hebben moeite opvolgers te vinden, aangezien het hard werken is voor weinig geld. Je ziet nu dat veel telers hun grond verkopen aan mijnbedrijven, het is een serieuze bedreiging. Als er een betere prijs wordt betaald, komen er hopelijk wel opvolgers. Het is goed dat de minimumprijs omhoog gaat, maar het is nog niet genoeg.’’



Verhoging van de minimumprijs is volgens hem de eerste stap in een bredere aanpak om een leefbaar inkomen te verdienen.