Is het slecht om te drinken bij het eten?

Af en toe een frietje met of kroket eten. Wie doet dat nou niet? Velen van ons zijn regelmatig in een snackbar te vinden. Maar wie staat er eigenlijk achter de toonbank? De Stentor gaat op pad. Vandaag zijn we in Raalte, bij Robby’s Snacks van Robby (59) en Marita (56) Harleman. ,,Een trouwe klant heeft na een geintje van ons de daad bij het woord gevoegd door ons logo te tatoeëren.’’

2 augustus