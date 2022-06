Is ‘vegan’ nu definitief verlost van het softe imago?

Hans Dagevos, consumptiesocioloog van de Wageningen Universiteit, trok recent een onderzoek van een jaar of tien geleden uit de kast. Het was een media-analyse over het fenoneem ‘vegafobia’ - het verguizen en verketteren van vegetariërs, maar vooral van veganisten. Mensen die in reguliere media worden neergezet als ‘geitenwollensok’ of ‘extremistische sojaboon’. ,,Ik moest grinniken, want die studie voelt vandaag de dag zo achterhaald. Ook de vleeseters kijken er niet langer meer negatief of afkeurend naar’’, zegt Dagevos.